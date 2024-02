No obstante, sigue siendo una de las cuestiones que Fayza Lamari, madre y representante del jugador, quiere ajustar antes de hacer oficial el trato con el Real Madrid. Es que el compromiso ya está asumido con Thierry Henry, entrenador del seleccionado sub 23 de Francia , quien sigue atento cada paso de las conversaciones por el futuro de Kylian.

El propio Kylian Mbappé manifestó públicamente tras la Supercopa de Francia vs. Toulouse que su idea es ir por la medalla dorada en el torneo que se disputará entre el 24 de julio (el campeonato de fútbol iniciará dos días antes de la fecha estipulada para la inauguración que se llevará a cabo específicamente a lo largo del río Sena) y el 10 de agosto.

