¿Cuánto dinero supone para LaLiga el fichaje de Kylian Mbappé? Se preguntarán por estas horas cada uno de los 42 clubes del fútbol profesional en España. El delantero del PSG se encuentra más cerca que nunca de llegar a un Real Madrid donde todos esperan por su presencia. La península recupera un ícono, una estrella mundial y por encima de todo, la posibilidad de rellenar un hueco económico desde la salida de Lionel Messi.

LaLiga ha venido recuperando terreno en el panorama más financiero. Los últimos años coincidieron con el adiós de La Pulga, con la pandemia y con una Premier League que gasta a precios imposibles. La ausencia de una estrella mundial como Messi o Cristiano Ronaldo no ha mermado el crecimiento, más si el boom vivido en todos esos años de lucha entre ambos. Si llega Mbappé como afirman en MARCA, estas son algunas de las cifras que podrían llegar a las arcas del torneo.

El galo no es solo un jugador. Es una marca en todos los sentidos y con muchos ojos en sus piernas. Para que entendamos lo que supuso para España perder a los Messi o CR7 debemos ir a los datos publicados por medios como AS o MARCA en los últimos cursos. La Pulga llevó al PSG más de 700 millones de euros por dos años de servicios. Cristiano generó más de 350 millones de euros en sus últimos tres años por el Bernabéu. Ese dinero se ha ido para no volver desde el 2021, pero puede retornar en otras sumas si es que Kylian Lotin pasa a manos de la casa blanca. Todos ganan.

Mbappé ya es dinero perdido por Francia. Los derechos de TV de la Ligue 1 de cara al periodo 2024-2029 van a quedarse sin sumas cercanas a los 350 millones de euros por su posible hola al Real Madrid. Un dinero que por supuesto será aprovechado en su mayoría por la casa blanca, pero que tendrá un impacto directo en cada club del certamen. Hasta el 2027 se encuentran vendidos estos derechos de LaLiga y por un total de 4.900 millones. Con el delantero ya en España, dichos registros van a dispararse a nivel exponencial.

Otro punto clave, la venta de camisetas. Mbappé, Messi y Neymar generaron en su última temporada juntos en PSG un valor cercano a los 50 millones de euros en este tipo de ingresos para el club. El boom alrededor por la posible llegada del delantero de 25 años el Real Madrid apunta a generar el mismo impacto que el que tuviese el CR7 en su día. En apenas 24 horas los merengues recuperaron buena parte de los 96 millones de euros invertidos en Manchester United solo por la venta de merchandising del luso. Pasado esto al 2024, se espera una cifra récord. Leo en su primer día en París ‘vendió’ 832.000 ejemplares como aseguraron en L’Equipe. Son marcas, no solo jugadores.

LaLiga espera un boom

”Si viene Mbappé eso nos ayudará a ser más competitivos. También a crecer aún más rápido. La liga francesa con Messi, Neymar y Mbappé no creció. Cristiano Ronaldo se fue a Italia y los ingresos internacionales de la liga italiana no aumentaron. Los nuestros sí, a pesar de perder a ambos”, palabras del presidente Javier Tebas solo unas horas atrás sobre el tema. España se alista para revolución en todos los frentes si es que delantero pone la firma. Se espera mayor demanda de entradas, patrocinadores, acuerdos comerciales etc.

Una marca al servicio de LaLiga

Forbes ya dejaba en claro que Mbappé se llevaba solo en el 2021 un total de 20 millones de euros en patrocinios. Traspasar dichos acuerdos a España supone situarles en un país con más posibilidad de negocio es mayor que en Francia y donde el ecosistema general del certamen da para este tipo de acuerdos. Si sumamos esto a los derechos de TV, el merchandising y el crecimiento general del certamen de cara a ese 2029 donde terminaría su primer contrato con Real Madrid, Kylian puede suponer por cinco años de servicio en LaLiga sumas cercanas a los 700 u 800 millones de euros.