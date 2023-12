Desde Inglaterra está completamente confirmado. Sin duda alguna, Liverpool firmó un gran acierto en el momento que decidió lanzarse al mercado por el fichaje de Luis Fernando Díaz. Desde que el colombiano arribó a la Premier League, su valor en el mercado no ha parado de subir y en 2023 se convirtió en el jugador más valioso de la plantilla. Sí, por encima de jugadores como Mohamed Salah, Virgil van Dijk o Alisson.

Ese logro de Luis Díaz en 2023 no se va a borrar jamás, pero ese lugar de privilegio ahora no solo le pertenece a él. Tras la última actualización de valores de mercado, el colombiano ya no es el único MÁS VALIOSO de la plantilla del Liverpool. Esa etiqueta ahora la comparte con otro compañero, quien apenas va a cumplir sus primeros seis meses en la Premier League.

Luis Díaz y Szoboszlai, los jugadores más caros del Liverpool en la 23/24

Una vez comenzó la temporada 23/24 en Europa, el valor de Luis Fernando Díaz en el mercado se actualizó y su ficha quedó fijada en un precio de 75 millones de euros. Por quinto año consecutivo, el guajiro aumentó su cotización y marcó un nuevo récord personal en este aspecto. Sin embargo, la noticia más importante sobre esta novedad es que se había convertido en el jugador más valioso del Liverpool. Dos años en Inglaterra le bastaron para alcanzar semejante hito en uno de los clubes más grandes e históricos del fútbol mundial.

Aunque su valor se mantiene, la noticia que se registró es que Luis Díaz ya no es el único más valioso en el equipo de Anfield. Antes de que termine el 2023, uno de los fichajes que firmó Liverpool para la reciente temporada también se valorizó e igualó el precio del colombiano. Se trata del mediocampista húngaro, Dominik Szoboszlai.

Según Transfermarkt, los dos jugadores Liverpool ocupan el primer lugar de los más valiosos en el Liverpool con un valor de 75 millones de euros. En el Top 100 de los futbolistas mejor cotizados, el colombiano y el húngaro ocupan las casillas 34 y 35, respectivamente.

¿Quién es el futbolista más caro del fútbol mundial en la actualidad?

Tras la última actualización de valores de mercado en la plataforma de Transfermarkt, hay tres jugadores que comparten el primer lugar de los más valiosos en el mundo. Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Man. City) y Kylian Mbappé (PSG) son los futbolistas mejor cotizados, todos con un valor de 180 millones de euros.

Top 10 de los jugadores más valiosos del fútbol en la actualidad