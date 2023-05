Aunque todo parece indicar que Yerry Mina está jugando sus últimos partidos con el Everton, el colombiano no se quiere guardar su ya tradicional repertorio de “acciones polémicas” para desconcentrar a sus rivales en la Premier League. Lo volvió hacer ante Manchester City y eso lo colocó nuevamente en el foco de las críticas y los reproches en Inglaterra.

Aunque Everton cayó goleado ante ManchesterCity, eso no impidió que Yerry Mina jugará su propio partido, intentando provocar a varias de las estrellas del equipo rival. Entre ellos, se enfocó en sacar de quicio a Erling Haaland y Aymeric Laporte. Tras el partido, Pep Guardiola no se guardó nada y le reclamó públicamente al colombiano por su actitud en el terreno de juego.

“Con Mina, no es necesario lo que hace. Con todos, no es necesario lo que hace en cada partido y ya se lo he dicho personalmente”.

Pep Guardiola, DT del Manchester City.