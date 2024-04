Vale resaltar que Tottenham tuvo algunos acercamientos por Kevin Mier comenzando el 2023. Tras su vuelta a Atlético Nacional, este arquero fue fundamental cuando no se tenía tanta seguridad en esa zona del campo desde la salida de Franco Armani a Argentina. No hay duda que está en el grupo de la Selección Colombia y si se aceleran las ofertas y los diálogos, este arquero podría dejar lista su presencia en la Copa América.

Por otra parte, en la transmisión del partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM, en la señal de TUDN, por la jornada 13 de la Liga MX, afirmaron que el Brighton de Inglaterra también pretende fichar a Kevin Mier en el próximo mercado de verano. Estaría dispuesto a pagar una millonada por el pase del jugador.

Según información del diario Zócalo de México, Tottenham habría preguntado por las condiciones del portero de Cruz Azul. Las cosas no pasan de ser solo un sondeo, pero pasados los meses, cuando finalicen las temporadas en Europa, cualquier cosa podría pasar con Kevin Mier por su buen momento en México. Vale resaltar que los ‘Spurs’ es considerado un club grande de Inglaterra y forma parte del ‘Big Six’ debido a su palmarés. Asimismo, algunos medios ingleses mencionan esta posibilidad en el mercado.

Apenas firmó con Cruz Azul, Kevin Mier no tuvo necesidad de adaptación y de inmediato tomó la titular del club. Hasta hoy, mantiene muy buenas actuaciones en México y los rumores de salida a Europa no se han hecho esperar. En las últimas horas, se comentó que uno de los grandes de la Premier League podría buscar la manera de quedarse con el portero de Barrancabermeja.

