Un reconocido equipo de la Premier League tiene en la mira al portero colombiano Kevin Mier, canterano de Atlético Nacional que vuela en la Liga MX con Cruz Azul. Es fijo en la nómina titular del club mexicano y hace carrera para estar en la Copa América con la Selección Colombia. Fecha tras fecha se roba el show con sus atajadas y es máxima figura no solo de ‘La Máquina’, sino de todo el fútbol mexicano.

Cabe recordar que Kevin Mier llegó en enero pasado desde Atlético Nacional tras un pago de 3.5 millones de dólares. No necesitó adaptación y de inmediato fue titular y se quedó con el puesto. Sus estadísticas, vallas en cero y hasta el manejo de balón, lo posicionan como uno de los porteros más completos y valiosos de la Liga MX. Para muchos, resultó siendo una de las bajas más destacadas en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia de Mayores.

Por otra parte, en la transmisión del partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM, en la señal de TUDN, por la jornada 13 de la Liga MX, afirmaron que el Brighton de Inglaterra pretende fichar a Kevin Mier en el próximo mercado de verano. Incluso, estaría dispuesto a pagar una millonada por el pase del jugador.

Según TUDN, Brighton estaría dispuesto a desembolsar 10 millones de euros para quedarse con Kevin Mier. De acuerdo con información de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 4.5 millones de euros. En México están atentos a que la oferta llegue de manera oficial, pues sería una millonada difícil de rechazar.

Kevin Mier sería rival de Luis Díaz en la Premier

Sin duda, sería un movimiento estelar para el jugador colombiano, pues iría a uno de los equipos más destacados de las últimas temporadas en Inglaterra e incluso ha clasificado a torneos en Europa. Este fichaje sería uno de los más importantes de la historia en lo que tiene que ver con porteros de Colombia.

Vale resaltar que en temporadas anteriores, Tottenham tuvo algunos acercamientos por Kevin Mier, en un negocio que no se pudo dar. Tras su vuelta a Atlético Nacional, fue fundamental su presencia en la portería y no se tenía tanta seguridad en esa zona del campo desde la salida de Franco Armani a Argentina. No hay duda que está en el grupo de la Selección Colombia y si se aceleran las ofertas y los diálogos, este arquero podría dejar lista su presencia en la Copa América.