Yerry Mina se iría de Fiorentina, pero no de Italia: Cagliari sería su nuevo club

Y a Cagliari no le caería mal un refuerzo en la defensa, es el tercer equipo más goleado de la actual temporada de la Serie A (38 goles en contra), y además está en puestos de descenso. Este club debe priorizar el tema defensivo y así construir solidez para el remate de la campaña en Italia y no volver a la segunda división. Y para ello, está el experimentado Yerry Mina, quien necesita comenzar a sumar minutos para ganarse un lugar en la Copa América 2025. En este caso, jugador y club se necesitan. ¿Se dará el fichaje?

Y es que Yerry Mina prácticamente no tiene espacio en la Fiorentina. Solo ha jugado siete partidos, sumando todas las competiciones, para un total de 185 minutos. El intento del Cagliari parece ser su salvamento y allí podría tener más continuidad, teniendo en cuenta su estado físico, que le ha jugado muy malas pasadas durante su carrera.

Según Gianluca Di Marzio, una fuente de primer grado en el tema de fichajes en el fútbol europeo, Yerry Mina cambiaría de equipo en el fútbol italiano. Tras no ser tenido en cuenta en Fiorentina, su futuro estaría en el Cagliari. Un movimiento interesante teniendo en cuenta que el caucano necesita sumar minutos y partidos como titular.

Yerry Mina no ha podido consolidarse como se esperaba en la Fiorentina y su salida del club sería inminente. La poca participación en la Serie A, más sus dolorosas lesiones, lo tienen al margen y en la puerta de salida. Este fichaje no ha podido convencer y todo apunta a que se iría del equipo ‘Viola’ en este mismo mercado de pases en Europa.

