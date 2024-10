Han sido semanas agitadas en el entorno de José Néstor Pékerman . El DT, que llevó a la Selección Colombia a un altísimo nivel, ha estado en los rumores de varios clubes, principalmente de Argentina. Ahora, ha salido a aclarar su situación de cara al futuro.

J osé Néstor Pékerman se ha ganado el cariño de muchos hinchas colombianos por todo el trabajo realizado al mando de la selección cafetera, principalmente por el rendimiento en el Mundial de Brasil 2014. Por esto, los pasos del entrenador despiertan interés en el país.

Recientemente hubo muchos rumores que vinculaban a Pékerman con varios equipos. El DT sonó como opción para Boca Juniors con la salida de Diego Martínez y más recientemente como una posibilidad para Racing. Sin embargo, esto estuvo lejos de concretarse.

Pékerman desmintió los rumores sobre Racing

El entrenador concedió una entrevista con Radio La Red y aseguró que no hubo ningún tipo de contactos para asumir en Racing. “Tengo que decir que no me llamaron. La verdad, y siempre lo he dicho, tampoco en estos momentos estoy pensando en eso“.

El veterano aclaró que, si bien escucha las ofertas que le ponen sobre la mesa, pero que no está apurado por retomar con su carrera de entrenador. Vale recordar que el argentino está en pausa desde su salida de la Selección de Venezuela. “En estos momentos no estoy pensando en volver ni nada“.

Pékerman confirmó que volvería al fútbol al mando de una selección, revelando que varias federaciones se han acercado a sondear su situación. “Sí es cierto que hay algunas selecciones. Estamos esperando alguna determinación. Por eso no puedo decir otra cosa“.

