Atlético Bucaramanga cayó este sábado 0-2 ante Millonarios en condición de local en un partido donde salió criticado e insultado por sus hinchas que asistieron al estadio Alfonso López. El cuadro ‘leopardo’ encadenó una racha de malos resultados que hoy lo tienen en la casilla 13 con 11 puntos y -4 en la diferencia de gol.

La junta directiva del conjunto bumangués tomó la decisión de despedir al técnico Raúl Armando, quien en la rueda de prensa posterior al partido lo comunicó: “bajó el presidente y me comunicó que me había despedido. Así que, como se lo hice saber al grupo de jugadores y colaboradores, me voy agradecido con ellos por cómo se han comportado. Pedir disculpas, porque intentamos revertir la situación; hoy no fue nuestro mejor partido, cuando tuvimos buenos partidos no pudimos sacar buenos resultados, y el fútbol se maneja con base en resultados… y esa es la realidad”.

Según el periodista Diego Rueda, el Atlético Bucaramanga y habría gestionado al nuevo entrenador y estaría cerca de firmarlo, Alexis Márquez tomaría el cargo para intentar clasificar al equipo al grupo de los 8: “Alexis Márquez será el nuevo técnico de Atlético Bucaramanga en remplazo de Raúl Armando. El equipo de la Ciudad Bonita tiene hinchada pero no buenos dirigentes”, escribió Rueda.

Bucaramanga se prepara para su próximo partido en la Liga Colombiana el próximo domingo ante el Deportivo Pereira en condición de visitante, juego importante para los ‘leopardos’ que quieren salir de la crisis y pelear por un cupo a las finales.