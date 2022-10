Carlos Bacca fue el gran fichaje del fútbol colombiano para la presente temporada, debido a la gran carrera que realizó en Europa, en donde brilló en diferentes equipos y consiguió títulos siendo gran protagonista.

El delantero del Junior de Barranquilla habló para 'El Heraldo', allí reveló varios secretos de su regreso al FPC, como los nombres de los futbolistas de Millonarios que le pidieron la camiseta cuando se han enfrentado, Óscar Vanegas, Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz.

"Me da pena porque a veces me piden dos, tres, hasta cuatro camisas por partido, pero nada más tengo dos. Un ejemplo, contra Millonarios, tenía tres o cuatro jugadores para cambiar y nada más tenía dos camisas. En el siguiente partido con Millonarios me tocó cambiar otras dos", dijo Carlos.

Sobre el trato que le han dado en la Liga Colombiana, Bacca se mostró muy agradecido, debido a lo bien que se han portado con él y la admiración que le han mostrado.

"Estoy recibiendo el cariño de muchos jugadores del fútbol colombiano. Tal vez es por el respeto por mi trayectoria, por lo que hice en Europa. Muchos me felicitan por venir y ayudar a que el fútbol colombiano siga creciendo".