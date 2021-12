Una de las escenas que dejó el escándalo de la Primera B del fútbol colombiano. El entrenador de Fortaleza CEIF, Nelson 'Rolo Flórez, lloró en plena rueda de prensa tras el ascenso de Unión Magdalena y luego de que su equipo perdiera la oportunidad para regresar a la primera división.

A la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso, Fortaleza era el que llegaba con la primera opción para ascender, aún perdiendo podría volver a la primera categoría y todo estaba dado para así sucediera. El club cayó 2-1 ante Bogotá, lo que lo dejaba dependiendo de una derrota del Unión Magdalena, que hasta el minuto 90 caía 1-0.

'El Ciclón' se enfrentó con Llaneros en Villavicencio. El local ganaba 1-0 y parecía que tenía asegurada la victoria, pero todo cambió en los últimos minutos cuando en una actitud de corte sospechoso y de pocas ganas de competir, el club samario le dio vuelta. Se veían los jugadores totalmente parados, lo que dio una inmensidad de reacciones.

Al final, Unión Magdalena hizo su trabajo y dio vuelta, un 2-1 y tres puntos que le permiten superar a Fortaleza CEIF en la tabla y asegurar su regreso a la máxima categoría. En medio del escándalo, el entrenador del club del interior del país no pudo contener las lágrimas en rueda de prensa y más por la manera en que quedó fuera su equipo, no era para menos.

"Dejamos mucho que desear como sociedad. Soy un convencido de que hay que hacer las cosas bien. Ser honestos, e íntegros. De lo que menos tengo que hablar es de lo que pasó en el juego. Me siento muy orgulloso de los jugadores. Yo quiero dejar un mensaje claro para la sociedad que estamos formado. No puede ser que un partido como hoy se nos vaya porque alguien tomó la decisión de dejar pasar esos sueños. Eso no se hace", dijo el DT de Fortaleza.