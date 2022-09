El delantero no se perdió la gran fiesta que hubo en la ciudad de Bucaramanga.

Dayro Moreno ha sido uno de los jugadores más polémicos del fútbol colombiano, pero también uno de los más grandes goleadores, es por esto que el delantero divide opiniones en los aficionados.

El delantero, que no para de hacer goles con el Atlético Bucaramanga, fue blanco de algunas críticas, ya que fue visto en el 'Gran Concierto' que se realizó en la capital santandereana, en donde se presentaron algunos cantantes como Marc Anthony, Christian Nodal, Jessi Uribe y Silvestre Dangond.

El goleador se gozó la fiesta y hasta le dio el gusto a sus seguidores de regalarles una foto, pero esto fue motivo para que recibiera algunas críticas, a las cuales les salió al paso el técnico 'Piripi' Osma, el cual defendió a su goleador.

"Cada uno puede ir a un concierto y mirar cómo se comporta. Un concierto no se le niega a nadie. Somos futbolistas y también ciudadanos. El que se comporte mal y tenga una situación, tendrá su investigación. Como también fui invitado, pero no quise ir", dijo el DT del 'Leopardo'.

Osma siguió en defensa de Moreno, asegurando que seguramente no fue el único que asistió al concierto, pero además confesó que él también se ha enfiestado y después madruga a trabajar.

"Imagino que a varios jugadores los invitaron y pudieron haber estado. Pero siempre guardo el respeto porque el jugador priorice el cuidado personal y lo que llamamos el entrenamiento invisible. En el fútbol todo depende, depende de qué tan mala fue la noche que tuvo. Ustedes lo pueden entender. Yo he ido a fiestas hasta las dos de la mañana, me voy y me levanto a las seis a trabajar".

En dicha fiesta, algunos asistentes también aseguraron que además de Dayro, otro que fue visto fue el volante Sherman Cárdenas.

Aquí el video con la defensa del 'Piripi' a Dayro: