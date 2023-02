Junior de Barranquilla es uno de los equipos que más invierte en cuanto a fichajes en los últimos años en el Fútbol Colombiano. Cada año que llega hay una sorpresa para sus hinchas: Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, Chará y un sinnumero de jugadores de nombre han vestido los colores del ‘tiburón’.

Una de las llegadas que más sorprendió fue la de Alberto el ‘Mudo’ Rodríguez, defensor peruano que pasó sin pena ni gloria. El mismo futbolista entregó unas declaraciones que dio de qué hablar en su país y en Colombia, pues confesó que nunca quiso ir a Barranquilla, que no sabía que era un equipo grande y que prácticamente fue a viaticar.

Sobre cómo lo contactaron relató: “Ya habíamos clasificado al Mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande”.

Incluso confesó que pidió un salario alto para que no la llamaran, pero pasó lo inesperado: “Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, ‘voy a pedirles como para que me digan ‘no’, y cuando les digo me dijeron que estaba todo listo... hubiera pedido más (risas)”.

Cuando se le preguntó si sabía quiénes eran los dueños, el que en su momento era titular de la Selección Perú dijo: “No sabía que los dueños eran los dueños, los verdaderos… El señor es el dueño del club desde los 70, tienen mucho dinero, un hijo es el Presidente, el otro es senador, el otro alcalde. No conocía nada de ellos. Le pregunté a Bernardo Cuesta y me dijo que solo querían llevar figuras, me dijo que fuera, que allá había plata”.

Finalizó contando cómo fue su salida del club: “Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del Mundial. Me dejó mal porque no fue así y yo aclaré el tema...”.