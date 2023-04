Atlético Bucaramanga no la pasa bien en la Liga Colombiana, los resultados y el juego no los han acompañado en lo que va del semestre. Ya son siete partidos perdidos, siete empatados y apenas dos ganados, resultados que lo tienen en el fondo de la tabla con 13 puntos y -9 en la diferencia de gol.

El ambiente no está de la mejor manera y a esto se suma los diferentes hechos de violencia por parte de algunas hinchadas del país. Alexis Márquez, entrenador del conjunto ‘leopardo’ realizó unas fuertes declaraciones y contó cómo están viviendo su cuerpo técnico y jugadores los recientes compromisos.

El entrenador calificó de hostil el ambiente con la afición del equipo: "la afición influye mucho en los resultados, nosotros a veces encontramos un ambiente muy hostil en contra del equipo; tener que salir escoltados desde la sede por más de 20 policías es increíble; salir a calentar y ya la gente está gritando que este jugador lo uno y que este lo otro; va uno a hacer un cambio y la gente pide que no entre el cambio”.

Además, hizo un llamado a la calma y dio un ejemplo para que los hinchas lo entiendan: “El mejor ejemplo que yo puedo dar y siempre voy a dar es que sí yo tengo a un familiar que está en la clínica pasando por un momento de enfermedad grave, yo no voy a recalcarle que no teníamos una buena relación, yo si voy a ir voy a hablarle bien para que se recupere, yo no voy a meterle el dedo en la llaga para que sufra más, acá la gente tiene que cambiar eso”.