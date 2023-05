Los aficionados del conjunto ‘cardenal’ no quieren más al entrenador.

Independiente Santa Fe se juega mucho en este clásico capitalino ante Millonarios. Los ‘cardenales’ están obligados a sumar de a tres para mantenerse en el grupo de los ocho y no llegar sufriendo a las últimas jornadas. En la tabla de posiciones son octavos con 23 puntos y +4 en la diferencia de gol.

Una victoria los dejaría muy cerca, teniendo en cuenta que tienen un partido menos que varios equipos, aunque hay algunos aficionados que desataron la locura en redes sociales tras desear una derrota de su equipo para que saquen al entrenador, Harold Rivera, quien ha sido altamente criticado en lo que va del semestre.

“Hoy es la primera vez que deseo que mi equipo pierda un partido. Es tanto el odio y la frustración que me genera este HDP, que no me importa nada. Si hoy este hampón se va, tendremos posibilidades de clasificar en Sudamericana”, escribió una cuenta hincha de Santa Fe en Twitter.

De inmediato empezó a recibir comentarios de todo tipo, algunos a favor, otros en contra, lo cierto es que se reafirmó en su posición indicando que con Rivera no van a conseguir títulos: “Deseo ganar títulos, celebrar campeonatos, no quedar vuelto mierda en 2 semanas y que mi único consuelo viendo las finales por TV sea "por lo menos gané el clásico".