Independiente Santa Fe no la pasó bien el fin de semana luego de la derrota 3-1 ante Alianza Petrolera en condición de visitante. El juego y el resultado dejaron mucho que pensar en la interna de club, pues no contaban con ir 3-0 abajo en el primer tiempo, ya la reacción no fue suficiente para por lo menos llevarse el empate.

Uno de los que salió a poner la cara fue Hugo Rodallega, quien sorprendió a todos con su respuesta. El delantero relató lo mal que la pasaron y expresó que “fue horrible” como se dio el compromiso, hizo un balance del juego mostrado y le transmitió un mensaje a los hinchas que siguen molestos.

“Se perdió, fue horrible. La pasamos mal. El equipo se vio muy poco concentrado en los primeros minutos y Alianza tuvo el desequilibrio de hacer los goles. Nosotros en el segundo tiempo intentamos no recibir más goles e intentar atacar y buscar al menos una anotación”, indicó el delantero.

Además, destacó el trabajo del arquero rival: “Chunga es un gran arquero y tuvo capacidad para defender su arco. Aumentamos volumen de juego y no recibimos más goles”. Finalizó hablando de lo que viene: “Ahora hay que pasar la página y ya pensar en Pereira”.