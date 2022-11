La muerte del volante Andrés Balanta tomó sorpresa al fútbol mundial. Su fallecimiento es un suceso impensado que conmovió a todo Colombia, Argentina y al propio Kun Agüero. El volante ofensivo, canterano del Deportivo Cali, se desvaneció en el entrenamiento con Atlético Tucumán y murió.

Deportivo Cali, Falcao García y demás personalidades del fútbol colombiano se han pronunciado tras la lamentable muerte de Andrés Balanta, quien había sido campeón con el club azucarero en la Liga Colombiana II-2021, cuando vencieron a Deportes Tolima en la final, equipo liderado por Rafael Dudamel.

Una de las personalidades que más conmovido se mostró fue el Kun Agüero, quien en plena emisión en vivo se enteró de la muerte de Andrés Balanta. Vale resaltar que a este delantero argentino le detectaron problemas cardíacos cuando estaba en el FC Barcelona y se vio forzado a retirarse del fútbol.

"Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar", dijo Kun Agüero en el vivo con los periodistas Martín Suoto y Morena Beltrán.