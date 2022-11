Los memes castigan a Santa Fe luego de la goleada que le propinó Deportivo Pereira, hacen su aparición por todo lo alto tras el 5-1 en el Hernán Ramírez Villegas, un resultado que deja muy herido al equipo rojo, que aún sueña con el cupo a la final de la Liga Colombiana II-2022.

Por otra parte, esta estrepitosa goleada le da inspiración a Deportivo Pereira, que aún ve posibilidades de alcanzar el cupo a la final. Millonarios, por otra parte, es líder y depende de sí mismo para alcanzar el anhelado tiquete a la serie definitiva. No hay duda que Santa Fe salió muy golpeado y prácticamente perdió el 'punto invisible'.

Las burlas y las críticas no paran contra Santa Fe, un 5-1 doloroso que ha dado para todo en las redes sociales. Ahora, a Santa Fe no le queda de otra que ganar el clásico contra Millonarios y esperar que Deportivo Pereira no le gane a Junior en el Metropolitano de Barranquilla.

Los memes castigan a Santa Fe