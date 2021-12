Luego del rotundo fracaso que fue para el Deportivo Cali el primer semestre del 2021, el equipo decidió reforzarse con varios jugadores claves. Rápidamente, el movimiento de mercado del Azucarero lo puso en los ojos de todo el FPC como uno de los grandes candidatos al título en diciembre. Sin embargo, esa apariencia se cayó en los meses siguientes.

Con Alfredo Arias, el Deportivo Cali no tenía rumbo y no había una idea clara de juego. Cuando los resultados no acompañaron más, llegó el cambio que revolucionaría la plantilla del cuadro caleño. Rafael Dudamel, el hombre que transformó en 5 meses un equipo que parecía se iba a quedar eliminado, otra vez de la finales. Cuando llegó el momento de poner el punto final, lo hizo bordando la décima estrella histórica del club.

Las 5 claves del épico semestre que firmó Cali para ser campeón en el 2021-2

1. De Alfredo Arias a Rafael Dudamel

Sin duda alguna, aquí estuvo la primera gran clave y el pilar fundamental del nuevo título del Deportivo Cali en 2021. Tras un primer semestre para el olvido, Deportivo Cali decidió apoyar el proceso de Alfredo Arias en el segundo semestre, hasta que los resultados no lo acompañaron más. Ahí llegó Rafael Dudamel a dar más certezas que otra cosa. Consolidó un equipo titular, brindó confianza a jugadores claves y estos le respondieron con un gran nivel en el terreno de juego. Hizo sentir a todos los jugadores importantes para revertir los malos resultados que traían con el proceso anterior.

2. Teófilo Gutiérrez: de referente a capitán

Aquí hay que darle otro punto a Rafael Dudamel. El venezolano colocó a Teo Gutiérrez en el lugar que tienen que estar los jugadores referentes, con pasado en Selección y con toda la experiencia. Lo hizo titular indiscutible y le entregó la banda de capitán. Por supuesto, el resto de la tarea la terminó de hacer el barranquillero dentro del terreno de juego. Anotó goles claves y se hizo figura en partidos donde había que brillar. Además, minimizó esas actitudes reprochables que lo han hecho un jugador muy polémico a lo largo de su carrera.

3. Harold Preciado y la dupla con Angelo Rodríguez

Cuando estaba Alfredo Arias, el DT uruguayo no logró encontrarle espacio a estos dos jugadores en la titular. Otro punto más para Rafael Dudamel. Acomodó a Preciado en la posición de extremo, sin obligarlo a permanecer en esa posición. Una cosa era el dibujo táctico, pero la estrategia lo solucionó todo. Angelo como '9' abrió los espacios adelante para que figurara Harold y también Teófilo.

4. De Amores, Marsiglia, Menosse y el regreso de la confianza a la defensa

Si por algo se caracteriza un equipo campeón no solo es por tener un buen ataque. La retaguardia es clave para potenciar el resto de sectores en el campo de juego. Entre Marsiglia y Menosse se consolidó una dupla gracias a la insistencia de Dudamel por ellos.Eran los centrales titulares y cantados. Luego, hay que darle una ficha al nivel de Guillermo de Amores. Con sus atajadas ayudó a salvar resultados claves que le permitieron al Cali remontar en la liga colombiana.

5. Resultados en tiempo récord

Dudamel logró algo que muy pocas veces se ha visto en el fútbol colombiano. Tomar a un equipo golpeado por los resultados y convertirlo en campeón. Al mismo estilo de lo que ya ha hecho Julio Comesaña con Junior. Ambos dejando en entredicho ese constante pedido de los grandes resultados son producto de consolidar procesos que llevan tiempo. En Cali tomaron las herramientas que tenían y en 5 meses las potenciaron todas para bordar la décima estrella.