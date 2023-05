Once Caldas regresó a la victoria y Junior se metió en graves problemas

Once Caldas consiguió una gran victoria ante el Junior de Barranquilla por 2-0, juego que se llevó a cabo en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales por la fecha 18 de la Liga Colombiana, resultado que deja muy mal parados a los atlanticenses de cara a las dos jornadas que restan en el campeonato, mientras que los locales regresaron a la victoria después de ocho jornadas.

El compromiso empezó siendo muy positivo para el 'Blanco', ya que al minuto 11 el volante del cuadro 'rojiblanco', Carlos Sierra, cometió una mano en el área que el juez pitó como penal. Del cobro se encargó el goleador Dayro Moreno, que con mucha calidad mandó la pelota al fondo de la red y así poner el 1-0 para los de Pedro Sarmiento.

En el final del primer tiempo, Junior tuvo la oportunidad de empatar el juego con un penal, pero Leider Berrío no tuvo un buen cobro y el portero Éder Chaux logró contener el remate. El Once volvió a dar un golpe letal, en esta ocasión por medio de su defensor Fainer Torijano, que se encontró con la pelota después de un remate de tiro libre y marcó el 2-0 al 64'.

Finalmente, Once Caldas se quedó con un importante triunfo por 2-0, resultado que no evita que siga comprometido en la tabla del descenso, ya que en el caso de que el Atlético Huila venza al América de Cali, el 'Blanco' caerá en zona de descenso. Por su parte, Junior ahora está obligado a ganar los dos partidos que le restan en la Liga, porque de no hacerlo quedaría eliminado.