Dayro Moreno no va más en Bucaramanga y Once Caldas sería la primera opción para 2023.

Como era de esperarse, el delantero Dayro Moreno ya tendría todo listo para salir del Atlético Bucaramanga y ser jugador libre. Varios medios y periodistas en la capital de Santander dan como un hecho que el goleador no iría más en el club 'Leopardo' luego de no presentarse a los entrenamientos.

Un rumor que cada vez coge más fuerza, pues su renovación en el Atlético Bucaramanga no se veía fácil, aunque con la llegada del 'Bolillo' Gómez se creía que iba a continuar, pero las cosas no fueron así. Según el periodista Miller Pinto Cobos, Dayro Moreno volvería a Once Caldas, sería su primera opción para 2023.

Eso sí, no se descarta que varios grandes del fútbol colombiano se muevan y comiencen a buscar a Dayro Moreno. En meses pasados, sonó para América de Cali, Santa Fe e incluso un regreso a Millonarios. Siendo jugador libre, es de mucho interés para varios clubes del fútbol colombiano.

Vale resaltar que Dayro Moreno es uno de los jugadores más reconocidos de los últimos años en Colombia, es de los máximos goleadores en la historia y se convirtió en el alma de Atlético Bucaramanga, además de ser el goleador y el hombre de la jerarquía. Su ciclo finaliza y vuelve a sonar en el mercado de pases del FPC.