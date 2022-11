Por temas ajenos al fútbol, Dimayor alarga las fechas de los cuadrangulares y el campeón del segundo semestre se conocería el próximo 7 diciembre 2022. Según Fernando Jaramillo, presidente de la institución que regula el fútbol colombiano, todo es prácticamente oficial.

Así lo describió Jaramillo en el canal de Youtube del periodista Juan Felipe Cadavid, allí el dirigente comenta la razón que forzó la modificación y todo pasa porque hay conciertos en Bogotá y Medellín, lo que altera el calendario de Millonarios e Independiente Medellín.

Por ahora, solo se conoce la primera fecha de los cuadrangulares: Águilas Doradas vs. América de Cali e Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto, por el grupo B, se jugarán el 5 de noviembre, a las 4:30 pm y 7:30 pm, respectivamente. Mientras que Millonarios vs. Santa Fe y Deportivo Pereira vs. Junior, lo harán el 6 a las 4:00 pm y 7:00 pm, respectivamente.