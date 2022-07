Marco Caicedo no se quedó callado y salió a hablar del caso del venezolano.

Luego de confirmarse la salida de Rafael Dudamel de la dirección técnica del Deportivo Cali, el presidente del club no se quedó callado y salió a dar su versión de los hechos. En entrevista con Win Sports, Marco Caicedo, entregó detalles del caso del estratega venezolano, el tema polémico de ítalo Montaño y el futuro entrenador del club.

Sobre la salida de Dudamel afirmó que la iniciativa fue del estratega: “Él fue el que tomó la iniciativa y se comunicó conmigo. El fútbol es de resultados y tuvimos un semestre desafortunado, muy malo, pasamos del cielo al infierno y esa es la realidad, acá no hay que buscar culpables, sino que no se dieron los resultados en lo deportivo, la presión es muy alta y ya el ambiente no aguantaba”.

También afirmó que en ningún momento le había pedido la renuncia y aclaró el tema de ítalo Montaño, jugador que desató la polémica entre técnico y directivas: “Se vuelve un debate sobre quién debe conformar el equipo, si el técnico o el área deportiva. El jugador no se había contratado, solo se presentó a exámenes médicos. Yo había hablado con el profe, él estaba pidiendo un punta extrema, yo no estaba de acuerdo con eso, para mí lo que necesitábamos era un 9 y coincidimos en eso con el área deportiva”.

Finalizó hablando sobre el reemplazo de Dudamel y expresó que buscarán un candidato que se acople a los presupuestos de la institución: “Estamos analizando, vamos a ver los pro y los contra, vamos a evaluar los candidatos dentro del presupuesto económico del club. Por ahora, va a estar Ítalo Cervino, pero esperamos poder tomar una decisión dentro de un plazo de 3 a 5 días”.