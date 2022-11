Mientras se juegan los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2022, surgen rumores para el próximo mercado de pases en el fútbol colombiano, pensando en la temporada 2023, donde varios clubes tendrán serios compromisos. Uno de ellos es el Junior de Barranquilla, quien tendría a Sebastián Becaccece en la mira.

Junior partirá en 2023 con el afán, ya sea en un torneo internacional o de sumar una nueva estrella al escudo, y parece que planean reemplazar a Julio Comesaña para la próxima temporada. Según afirma 'El Bordillo', el argentino Sebastián Becaccece habría sido ofrecido a un alto directivo del equipo.

Y es que, según parece, el perder la Copa Colombia ante Millonarios, habría dejado muy golpeado al club 'Tiburón' y es por eso que buscarían alternativas para el cuerpo técnico. Según el periodista Juan Carlos Rocha, el entrenador argentino estaría en el radar, teniendo en cuenta que Becaccece es uno de los más caros en Sudamérica.

"Ya Fuad Char tiene la hoja de vida de un técnico que siempre ha sonado. Es un entrenador no tan joven ni tan viejo, con recorrido. A Dudamel lo acercaron, pero por el dólar muy alto no pasó nada. El tema es que a Fuad le han recomendado el nombre de Sebastián Becaccece. Tiene un buen potencial. El tema es que Comesaña tiene contrato por año y medio. Quizá eso no importe y lo pongan de director deportivo, pero eso no puede continuar así", informó Rocha.