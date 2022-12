La Liga Colombiana 2022-II estuvo cargada de muchas sorpresas, empezando desde el todos contra todos, pasando por los cuadrangulares y terminando con la final. Ninguno de los favoritos terminó levantando la estrella de navidad, sino que, por el contrario, se fueron quedando en el camino.

Primero fue Atlético Nacional, campeón del primer semestre, que se quedó en el todos contra todos tras perder la clasificación en la última fecha ante La Equidad. Luego, el gran favorito Millonarios, campeón de la Copa, no pudo superar su grupo y vio como en el clásico ante Santa Fe, se le escapó la clasificación. Por último, Deportivo Pereira, la gran sorpresa, avanzó a la final siendo el equipo con menos posibilidades, venció a Medellín y quedó campeón levantando su primer título de Liga.

Más allá de los resultados de los equipos, los objetivos cumplidos y los fracasos, hubo jugadores que estaban destinados a brillar en el semestre y terminaron siendo las decepciones del campeonato, ya sea por su rendimiento en el terreno de juego u otros factores. En Bolavip repasamos el top 10 de los que consideramos no tuvieron su mejor semestre y, por el contrario, quedaron en deuda con sus clubes.

10. Iago Falque

El español llegó al América como el gran refuerzo del Fútbol Colombiano, su experiencia y reconocimiento en Europa dio de qué hablar e ilusionó a propios y ajenos. La decepción pasó más por el tema de las lesiones que por el fútbol mostrado. Los hinchas lo esperaron y en momentos importantes no pudo estar, cuando se recuperó no estuvo al 100% y no pudo mostrar su mejor fútbol, aun así, se destacó por encima de varios compañeros.

9. Matías Mier

Fue una de las grandes decepciones de Independiente Santa Fe, su rendimiento no fue el mejor y los hinchas esperaban más de él. Sus problemas personales pudieron afectar el tema individual y, aunque no fue titular en gran parte del campeonato, cuando entró no marcó diferencia pese a anotar un par de goles.

8. Deinner Quiñones

El ‘10’ del América había tenido temporadas interesantes con el conjunto ‘escarlata’, pero este semestre no se pudo consolidar con el equipo, quedó en deuda desde su juego y cuando el equipo más lo necesitó, no pudo aportarle el fútbol que había mostrado anteriormente y con el que ya se había ganado a la hinchada.

7. Carlos Sánchez

La ‘Roca’, aunque mejoró en la última parte del campeonato, quedó debiendo. Su imprecisión en los pases y los errores individuales, sobre todo en salida, fueron una constante durante el campeonato. Aun así, siempre recibió la confianza de su entrenador, pero basados en su experiencia, consideramos que le faltó un poco más para brillar y marcar diferencia.

6. Andrés Andrade

El ‘rifle’, un jugador lleno de talento y experiencia, fue fundamental en el primer semestre cuando Nacional quedó campeón de la Liga, pero este semestre quedó en deuda con el equipo. Las razones y los factores que pudieron afectar su rendimiento fueron varias, lo cierto es que nunca se pudo encontrar para aportar en el medio campo.

5. Dorlan Pabón

Fue una de las decepciones más marcadas en Atlético Nacional. Para nadie es un secreto que es un ídolo del equipo, pero este semestre bajó su nivel y eso lo sintió el cuadro ‘verdolaga’. Desde lo individual no pudo engranar bien con ningún técnico, aunque en su mayoría de partidos arrancó como inicialista.

4. Luis Carlos Ruiz

El delantero de Millonarios fue llevado tras ser goleador en Cortuluá, era titular indiscutible en el equipo de Gamero y aunque arrancó con toda, tuvo un primer semestre bueno, en el segundo se fue quedando y no pudo marcar la diferencia en la tabla de goleadores. Aunque anotó gol en la final de Copa, en los cuadrangulares erró un penal que posteriormente afectó al equipo pensando en avanzar a una final.

3. Cariaco González

Fue una de las grandes decepciones de Junior este semestre, la hinchada lo criticó hasta más no poder y con justa razón. Su semestre fue desastroso, no aportó mucho desde lo individual y se vio colgado en lo colectivo. Careció de bueno juego, ese que se le había visto en temporadas anteriores.

2. Jarlan Barrera

Uno de los artífices de la estrella 17 de Nacional en el primer semestre, fue una decepción total en la Liga Colombiana 2022-II. Su estado físico, el nivel individual y su poco aporte en lo colectivo, lo llevaron a la banca, incluso a no ser convocado en diferentes partidos. Ausencia que se sintió en el plantel, pues todos estaban acostumbrados a verlo en el 11 titular.

1. Daniel Ruiz

El ’10’ de Millonarios, el jugador más caro de la Liga y el de mayor proyección para jugar en las mejores ligas del mundo, no tuvo su mejor semestre y decepcionó a los seguidores de su fútbol. Nadie duda de su calidad, es un jugador diferente, acostumbró a la hinchada a marcar diferencia con su zurda talentosa, pero poco a poco fue cayendo y se convirtió en la mayor decepción, no solo del equipo capitalino, sino de tota la Liga durante el 2022-II.