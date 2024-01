Llega el viernes, se acerca del fin de semana, y el mundo del deporte, no para la acción, no solamente con partidos de fútbol, sino que con otras competencias importantes de diferentes disciplinas, es por esto, que en Bolavip Colombia te traemos toda la agenda de hoy 26 de enero, para que no te despegues de la pantalla.

En Inglaterra el fútbol sigue en acción con la cuarta ronda FA Cup, con la participación de varios de los equipos más importantes, como lo hará el Chelsea cuando se mida con el Aston Villa, pero sin lugar a dudas, el duelo que se llevará todas las miradas, será en el que se medirán el Manchester City vs. Tottenham, duelo imperdible entre dos de los equipos candidatos a llegar a la final del torneo.

La Liga Colombiana I-2024 en su segunda fecha sigue avanzando, con dos compromisos muy interesantes, con Deportivo Pasto, que recibirá a un dolido Deportes Tolima, en lo que será un duelo de necesitados. El otro partido será el debut en su nueva casa de Alianza F.C., que medirá con el Deportivo Cali en la ciudad de Valledupar.

Otro que tendrá acción será la Selección Colombia Sub-23, la cual se medirá contra el rival más difícil del torneo que es Brasil, en lo que será un duelo en el que la ‘tricolor’ tiene la obligación de sumar puntos para mantener posibilidades de clasificar.

Partidos de fútbol por TV de hoy 26 de enero de 2024

Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. Mainz: 2:30 PM, Star+ / ESPN2.

Serie A de Italia

Cagliari vs. Torino: 2:30 PM, Star+.

FA CUP

Chelsea vs. Aston Villa: 2:45 PM, Star+.

Sheffield Wednesday vs. Coventry City: 2:45 PM, Star+.

Tottenham vs. Manchester City: 2:55, Star+ / ESPN.

Ligue 1

Lyon vs. Rennais: 2:50 PM, Star+.

Liga Colombiana

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima: 6:10 PM, Win Sports, Win Sports+.

Alianza F.C. vs. Deportivo Cali: 8:20, Win Sports+.

Preolímpico Sub-23

Bolivia vs. Ecuador: 3:00 PM, DSports.

Selección Colombia vs. Brasil: 6:00 PM, RCN, Caracol y DSports.

Transmisión de otros deportes

Australia Open semifinal masculina: 3:25 AM, Star+ / ESPN 2.

NBA

Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks: 7:00 PM, Star+ / ESPN 2.

