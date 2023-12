Sin duda alguna, Jermein Peña se ha convertido en el inesperado protagonista de la gran final que se vivió en la Liga Betplay 2023-2. El samario desató una enorme ola de odio en redes sociales por parte de los hinchas del DIM, luego de intentar provocar a Brayan León en el juego de ida, partido que se disputó en Barranquilla. Ni siquiera el título con Junior lo calmó. Tras los festejos, protagonizó nuevas y polémicas declaraciones ante la prensa.

En el primer choque de la final, Jermein Peña intentó sacar de casillas a Brayan León y en pleno juego le soltó la siguiente frase provocadora: “Por eso te echaron, por paquete”. Ese instante quedó grabado por las cámaras de televisión y se convirtió en uno de los clips más virales de la gran final entre Independiente Medellín y Junior. Dicha novela no terminó con los festejos del Tiburón en el Atanasio.

Jermein Peña arremetió otra vez contra Brayan León

Tras quedar campeón de la Liga, Jermein Peña no agachó la cabeza y le echó más leña a toda la polémica que tiene con la hinchada de Independiente Medellín. Con la medalla en el cuello, aseguró que todo el ambiente hostil que vivió solo sirvió para motivarlo. “Me agrandé. Me agrando cuando la gente me chifla y me dice cosas. Vivo el fútbol así, de pasión”.

En esa misma declaración, ratificó todo lo que le dijo a Brayan León en Barranquilla. “Se lo dije: lo echaron de Junior por paquete. Porque eso es lo que la hinchada dice y lo provoqué mucho. La hinchada del Medellín me amenazó, pero aquí estoy. Campeón”.

“Ahora vamos por la Copa Libertadores”: Jermein Peña

Aunque Jermein Peña tuvo un partido regular en Medellín, al final pudo festejar el título de Liga gracias a los penales. Contra todo pronóstico, el elenco Tiburón se llevó el trofeo del Atanasio Giradot y bordó la décima estrella en su escudo. Gracias a ese resultado, también reclamaron el último boleto para participar de la próxima Copa Libertadores 2024. El central ya mandó un mensaje y se volvió viral nuevamente en las redes sociales.

A su llegada a Barranquilla y ser recibido por su familia, Jermein Peña volvió hablar con la prensa y dejó claro que lleva la motivación por los aires: “Ahora vamos por la Copa Libertadores”, sentenció.