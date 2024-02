Dayro Moreno cada vez más cerca del sueño. Da pasos de gigante mirando la gloria en el fútbol colombiano. El goleador tolimense sigue con la mira puesta en el récord de Sergio Galván Rey y entre más pasan las fechas de la Liga Colombiana I-2024, se acerca ferozmente a lo más alto. Será cuestión de tiempo para que este crack del FPC logre convertirse en el máximo goleador histórico del rentado nacional. Y no solo eso, también mira de reojo el primer lugar que ostenta Víctor Hugo Aristizábal.

Mientras Sergio Galván Rey es el máximo goleador en el fútbol colombiano, Víctor Hugo Aristizábal es el número uno entre los jugadores colombianos en la historia. Dayro Moreno no solamente alcanzará el primer puesto del FPC, sino que no descarta cazar el ‘número mágico’ del ídolo de Atlético Nacional. En esta ocasión, su víctima fue el Deportivo Pereira, en una nueva edición del clásico cafetero.

Por la octava fecha de la Liga Colombiana I-2024, Once Caldas no pudo y perdió 2-1 ante el Pereira en el estadio Palogrande, que tuvo fiesta en las gradas y se observó un enorme tifo de los hinchas blancos dedicado a Sergio Galván Rey y Dayro Moreno. Precisamente, el tolimense sí pudo marcar, pero eso no fue suficiente para que el club de Manizales sumara tres puntos.

De esta manera, Dayro Moreno sigue aumentando su diferencia en la tabla de goleadores históricos del fútbol colombiano y llega a 222 anotaciones. Ahora, está a tres de superar a Sergio Galván Rey, quien acumuló 224 a lo largo de su carrera. Parece que es inevitable el récord para este artillero de casta.

Dayro Moreno también mira el registro de Víctor Aristizábal

Asimismo, asoma el registro de Víctor Aristizábal, quien colocó 346 goles y se convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia. En este ítem, se suman los goles de Dayro Moreno fuera de Colombia, para llegar a 331 anotaciones en general en su carrera deportiva. Es decir, está a 15 anotaciones de lograr el número uno. El segundo es Falcao García, quien no ha podido igualar y se estancó en 345.

Dayro Moreno, que ya tiene 38 años de edad, había asegurado que el sueño que tiene no es solamente el de ser el mayor goleador en la historia de la Liga Colombiana, sino ser el de más tantos de todos los jugadores colombianos en la historia.

“Esa es mi meta. Cada que empieza un torneo la meta que me propuse es hacer mínimo 10 goles por semestre. Siempre me pongo esa meta para seguir sumando a lo que quiero llegar, que es ser el máximo goleador de Colombia”, dijo Dayro Moreno en el VBAR de Caracol Radio en noviembre pasado. Una dura advertencia para que Radamel Falcao García no baje la guardia y siga anotando, teniendo en cuenta que ambos siguen activos y cerca de ese objetivo de alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.