Uno de los periodistas más prestigiosos que hay en Colombia, en materia deportiva, es Carlos Antonio Vélez. A diario, las opiniones del analista son tendencia en los medios de comunicación y las redes sociales. Una vez más, usó su espacio radial para alzar su voz y lo hizo en “legítima defensa”. Aseguró que está cansado de que hablen de él y que otros “viven colgados de su imagen”.

En el programa ‘Palabras Mayores’, emitido en Antena 2, Carlos Antonio Vélez hizo uso de su editorial para hacer un par de aclaraciones sobre su supuesto despido de Win Sports. El analista hace parte de la plantilla de periodistas de esta señal, participando activamente del cubrimiento de la Liga colombiana. Además, tiene un programa especial (‘Planeta Fútbol’) que solo está al aire cuando juega la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez y el día que decidió renunciar a Win Sports

En el programa radial de ‘Palabras Mayores’ del 11 de junio, Carlos Antonio Vélez fue totalmente directo: “Es muy bueno ser importante, pero basta. Les voy a contar, tal cual son las cosas en algunos temitas, para acabar con toda la mie%&$ que tiran para hacerse los guapos”. Así empezó su declaración para hablar de la que fue su casi salida de Win Sports.

El periodista contó que en octubre de 2023, le comunicó a Win Sports su intención de no renovar contrato. “Me cambiaron las condiciones, se tomaron unas decisiones en las que me sentí afectado y dije que no renovaba contrato”, explicó Vélez.

De esta manera, indicó que a él nunca lo han intentado sacar o despedir del canal deportivo. Pasaron las fiestas de fin de año y finalmente pudo arreglar con el Presidente de Win Sports su continuidad. “Un 9 de enero me vine de Lima a Bogotá en la mañana. Hice una reunión con el Presidente y luego regresé en la tarde a Lima. Las condiciones volvieron a su lugar y renové. No inventen. A mí no me han echado de ninguna parte”.

