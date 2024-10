En lo que al ataque se refiere, ante la tentativa baja de Rafael Santos Borré y con Jhon Córdoba y Jhon Durán fijos, volvería Mateo Cassierra, canterano de Deportivo Cali que juega en el Zenit de Rusia. Este jugador no le es indiferente a Néstor Lorenzo, ya lo conoce, ha estado en convocatorias anteriores y estaría por encima de nombres como Miguel Ángel Borja o Roger Martínez.

En defensa, se cree que Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí conformarán la dupla titular, dejando a Juan David Cabal como tercera opción. Si Yerry Mina no alcanza a estar, se abren dos cupos más en la lista de cinco centrales de Néstor Lorenzo. El primero que asoma con fuerza es Willer Ditta, de gran continuidad en el fútbol mexicano con Cruz Azul.

En el ataque, hay dudas con Rafael Santos Borré, quien sufrió una molestia muscular y tiene las alarmas encendidas en la Selección Colombia. No alcanzaría a llegar para la doble fecha tras el golpe que sufrió con Internacional de Porto Alegre. Lorenzo también mira posibilidades en el ataque.

La Selección Colombia llegará a esta doble jornada con toda la inspiración posible, luego de sumar cuatro puntos de seis posibles, con una victoria ante la Selección Argentina de por medio y un empate en Lima con Perú. Los rivales, en octubre, serán la Selección Bolivia de visitante y Chile de local, no se descartan los seis de seis.

Se acerca una nueva fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 y la Selección Colombia va por seis puntos para dar un paso grande hacia la clasificación al Mundial 2026. Y no solo eso, sino que se presenta otra buena oportunidad para que exponga el gran talento y el nivel que se tiene en este ciclo con el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.