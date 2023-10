Carlos Bacca es uno de los futbolistas más experimentados y de una gran trayectoria a nivel internacional hay en el fútbol colombiano, el cual regresó a jugar al Junior de Barranquilla desde hace varios meses, club en el que ha vivido momentos no tan positivos en los últimos tiempos, debido a las constantes eliminaciones y las dificultades para poder anotar en el primer semestre del 2023.

El delantero ha tenido una gran mejora en el actual campeonato y es el goleador del ‘rojiblanco’ con 8 tantos, lo que ha calmado los cuestionamientos, de los cuales habló en las últimas horas en una entrevista con el periodista Steven Arce para ‘As Colombia’, en donde se refirió a varios temas de lo que ha sido su carrera deportiva.

Carlos indicó que lastimosamente a él no se le ha valorado lo suficiente en el país y ha recibido muchas críticas por el momento injustas, asegurando que muchas de ellas son por ser costeño y jugar en el Junior, además de lo que sucedió con el penal que falló en los octavos de final del Mundial de Rusia del 2018, el cual fue determinante para la eliminación de la Selección Colombia.

“En algunas canchas no te valoran. De pronto porque eres de la costa o de Junior, o porque en el Mundial boté el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Ahí es donde tenemos que crecer y evolucionar. El que no bota el penal es que no lo cobra. Ahora tenemos que matar a Francia porque Kolo Muani botó el último gol. Es fútbol, acá se quedan con las groserías. Nadie ve el tiempo que hiciste por fuera. Yo me quedo con la satisfacción, con mi familia, con la gente que me quiere. Volver al fútbol colombiano es difícil porque la gente te trata mal. Ojalá la gente respete más. No es fácil estar por Europa, no es fácil estar en grandes clubes. Ver como critican a James, a Falcao, a Cuadrado, a Ospina, a Adriancho, me duele”, dijo Bacca en ‘As Colombia’.

Su regreso al Junior

Otro de los temas de los que habló Carlos Bacca, fue lo que ha sido el volver al equipo de sus amores, en donde en el primer semestre no la pasó nada bien por los goles que fallaba, pero siempre confío en revertir la situación, hizo una buena pretemporada y ahora es el goleador del equipo en el campeonato.

“No me entró nada, la verdad. Me entrenaba bien, me sentía bien, pero llegaba al partido y me quedaba una ocasión y la botaba. Lo veía y decía ‘no puede ser’. Confío en Dios y en el trabajo. No se dieron los resultados, hubo cambio de entrenador. Muchas cosas. Si me voy a lo personal, no sabía lo que pasaba en ese momento, por eso seguí trabajando. Hice una buena pretemporada y se está viendo reflejada. Para que salga el mejor Carlos Bacca, tiene que ser ayuda del equipo. Cuando está bien, me ha llevado. Veo al equipo alegre y con ganas”.

¿Cómo ha sido el campeonato de Carlos Bacca con Junior?

El delantero de Puerto Colombia, Atlántico, ha participado en todos los 17 juegos que ha disputado el cuadro ‘tiburón’ en la Liga Colombiana II-2023, siendo titular en 16 de ellos y solamente en una oportunidad ingresó desde el banco de suplentes, por lo que ha sumado 1.157 minutos en cancha, en donde ha convertido 8 goles.

De esos 8 tantos logrados, 4 fueron desde el punto penal, además ha hecho 17 remates a puerta con una precisión del 50%, metió dos asistencias, creó 13 chances para su equipo, le hicieron una falta en el área que terminó en penalti, hizo 149 pases buenos para una efectividad del 78%, más 73,6% en el campo rival, estadísticas que muestran el buen semestre que Carlos.

