Junior de Barranquilla ha tenido una mejora en su rendimiento desde la salida del entrenador Hernán Darío Gómez y la llegada de Arturo Reyes, ganando dos partidos consecutivos, pero además de que su goleador, Carlos Bacca, se destapó y empezó a marcar goles, hecho que tiene muy contenta a la afición.

El delantero que llegó a los 300 goles en su carrera profesional, habló en rueda de prensa con los medios de comunicación sobre su actualidad, pero también se refirió a lo que fue su relación con el ‘Bolillo’ Gómez, en donde reveló que el técnico antioqueño no lo iba a tener en cuenta, pero a pesar del feo trato que hubo hacia él, su intención siempre fue la de seguir luchando por un puesto.

“La realidad es que yo no estaba en los planes del ‘Bolillo’. Hablé, dije que quería trabajar, que quería respetar el contrato, que quería ayudar, que me vieran en la pretemporada. Se dijeron muchas cosas y yo solo callaba. Yo sabía que Dios me tenía algo preparado”, dijo el delantero con pasado en la Selección Colombia.

Bacca también aseguró que “con la llegada de Arturo la dinámica ha cambiado, la inercia con la hinchada también, todo. Ojalá sigamos por ese camino”, pero también se refirió a la cifra de 300 goles a los que llegó, convirtiéndose en el cuarto futbolista colombiana en la historia en haberlo conseguido, junto Víctor Hugo Aristizábal, Radamel Falcao García y Dayro Moreno.

“Los goles que más me han gustado de los 300 han sido uno que marqué con Junior al Quindío, uno de los que anoté en la final de Liga de Europa con el Sevilla, el de rabona en el AC Milan, uno de mitad de cancha con el Villarreal. 300 goles son muchos”, contó Carlos.