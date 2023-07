El mercado de pases sigue sus movimientos en el fútbol colombiano y varios jugadores de Atlético Nacional son noticia. En las últimas horas, Jefferson Duque fue el epicentro de los rumores.

El ídolo de Atlético Nacional y uno de los goleadores históricos del club, fue relacionado con otro equipo del fútbol colombiano y podría dar el salto y dejar la disciplina del equipo verdolaga.

Actualmente, Jefferson Duque hace parte del grupo de delanteros de Atlético Nacional, pero los rumores indicaban que Deportivo Pereira sería su nuevo club.

Junto a Tomás Ángel y tras la inminente salida de Francisco Da Costa, se ve complicado que salga del club. Además, hubo algunas palabras del técnico Alejandro Restrepo, paralizando cualquier intención del Pereira por este jugador.

En diálogo con Caracol Radio, Alejandro Restrepo dijo que no han tenido conversaciones con Jefferson Duque, pero sí resaltó las condiciones del goleador verdolaga.

“Con Jefferson (Duque) no hemos conversado, me sorprende la pregunta, porque sabemos que además está en Nacional y no hemos conversado sobre eso. Es un jugador que conozco y sé de su calidad”, dijo Alejandro Restrepo en Caracol Radio.