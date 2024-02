La situación de Luis Sandovalgenera preocupación en Deportivo Cali. El jugador finaliza su contrato con los Azucareros en el mes de junio y los rumores sobre su salida del club son cada vez más fuertes. Ahora, ha salido el presidente del club a confirmar que la situación es realmente tensa y que el atacante estaría a un paso de despedirse del equipo.

La incertidumbre sobre el futuro del ‘Chino’ Sandoval continúa creciendo. En los últimos días crecieron los rumores sobre la salida del jugador como agente libre, siendo vinculado a Independiente Medellín. De hecho, el propio vicepresidente del club, Jaime Dinas confirmó que el jugador ya tendría un principio de acuerdo con el ‘Poderoso de la Montaña’.

Ahora ha salido el presidente de Deportivo Cali, Guido Jaramillo a dar detalles sobre la situación con El Alargue de Caracol Radio. El máximo dirigente del club confirmó que este saldrá del club ante la falta de acuerdo para su renovación y se quejó por los problemas de comunicación que hay por parte de la contraparte.

Palabras del presidente de Deportivo Cali

El presidente del club se mostró sorprendido por la falta de respuestas por parte del jugador y su agente. “Todo ha sido una sorpresa, no hay claridad sobre el tema. Hablé con el Chino, en ningún momento me manifestó que había sucedido algo con algún otro equipo y me dijo que él estaba tranquilo, que él solo firmaba cuando su agente se lo indicara. A su agente hemos estado tratando de ubicarlo desde hace días, no solo desde ayer, y hasta ahora no ha aparecido”.

“Nosotros le hicimos (a Sandoval) una propuesta mucho mejor que la que él tiene actualmente, inclusive con una mejor participación en el evento de una transferencia al exterior. No fue aceptada. Yo ayer hablaba con él ese tema, le recomendaba que lo pensara bien, que él tenía que tener su propio criterio y conocimiento del ofrecimiento nuestro para que tomara una decisión, pero no hubo forma de que llegaramos a un acuerdo. Solo me dijo que él firmaba siempre y cuando su agente se lo indicara” agregó.

Pidió al agente de Sandoval que dé la cara

Más allá del desacuerdo por la renovación, Jaramillo pidió a la contraparte que haya claridad para poder tomar una decisión final. “Nosotros no tenemos ningún pronunciamiento oficial ni de ningún equipo, esto es a nivel de rumores. Lo principal es que el agente del Chino, Ángelo Ronconi, dé la cara, salga a medios y nos comente por qué razón no se acepta la oferta nuestra, que fue en función y en razón a lo que inicialmente ellos solicitaron. Nunca recibimos una respuesta, esto es lo extraño”.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.