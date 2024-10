No son buenas las noticias para la hinchada del cuadro 'azucarero'.

Deportivo Cali buscará darle vuelta a la serie de cuartos de final por la Copa Colombia ante América de Cali, la cual lleva perdiendo por 0-2, en lo que es un compromiso que ha tenido dificultades el cuadro ‘verdiblanco’ para poder desarrollarlo en su escenario deportivo habitual en el municipio de Palmira.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el conjunto ‘azucarero’ informó que la alcaldía de Palmira decidió que no le prestaría la seguridad en el estadio, debido a los malos comportamientos de la hinchada en anteriores partidos, pero también porque no tendría el personal de la policía disponible, ya que están enfocados en el evento de la biodiversidad de COP 16.

Deportivo Cali tendría que jugar en su estadio

Ante la negativa de la alcaldía de Palmira, la dirigencia del Deportivo Cali buscó la posibilidad de jugar en el estadio Pascual Guerrero, pero tampoco le prestarían seguridad, caso similar en otros municipios cercanos a la ciudad de Cali, esto debido a que tampoco tienen disponibles miembros de la policía, ya que están enfocados en la COP 16.

El periodista Mariano Olsen, contó en su cuenta de X, que ante las negativas, finalmente el ‘azucarero’ tendría que jugar en su estadio, pero a sin la presencia de público a puerta cerrada, en lo que es una muy mala noticia para su hinchada, la cual buscaba jugar un papel de apoyo en el clásico que deberá ganar por lo menos por dos goles para mandar la definición a los penales.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.

“El Deportivo Cali no encuentra estadio para jugar con público la revancha vs. América de Cali. ‘Hasta ahora, ningún estadio de la zona se presta a organizarlo debido al desarrollo de la COP 16’ me dicen. El clásico se disputaría este miércoles 7 PM en Palmaseca a puertas cerradas”, contó Olsen.

ver también Alfredo Arias tendría todo listo como nuevo entrenador del Deportivo Cali

Fecha y hora del Cali vs. América

De esta manera, el clásico entre Deportivo Cali y América de Cali por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, se llevaría a cabo el día miércoles 23 de octubre a las 7:00 PM en el estadio Palmaseca de Palmira, sin la presencia de público, confirmación que se daría en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad