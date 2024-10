Duván Vergara es uno de los futbolistas que más ha brillado en la presente Liga Colombiana II-2024, siendo la gran figura del América de Cali, anotando goles muy importantes que le han valido victorias a los vallecaucanos, razón por la que los hinchas están encantados con el regreso del talentoso atacante nacido en Montería.

La estrella del América habló en las últimas horas en la red social ‘Kick’, allí fue consultado sobre varios temas, no solamente de los ‘Diablos Rojos’, club al que le ha expresado su cariño desde siempre, sino que sobre su carrera en general, como el paso por el fútbol mexicano, pero también sobre otros equipo del fútbol colombiano.

Los dos equipos a los que estuvo cerca de llegar

Previo a su arribo al América para el segundo semestre del 2024, Duván estuvo sonando para poder llegar a otros equipos del FPC, tema del que se refirió, en donde confirmó que sí fue cierto que estuvo en conversaciones con un par de clubes, pero resaltó que su prioridad siempre fueron los ‘Diablos Rojos’.

Vergara aseguró que estuvo en conversaciones con el entrenador Pablo Repetto, quien en su momento era el técnico de Atlético Nacional, quien lo buscó y le habló para que llegara al cuadro antioqueño, pero finalmente las cosas no se dieron y no se dio su contratación, a pesar de que el uruguayo lo quería a toda costa.

Duván Vergara jugador del América de Cali ante Jaguares de Córdoba por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / David Murillo.

El otro equipo que tuvo contactos con Duván fue el Junior de Barranquilla, club con el que tiene un sentimiento especial desde que era niño, pero con el que las negociaciones no llegaron a buen puerto, esto debido a que él no era una prioridad para la dirigencia del ‘rojiblanco’, la cual estaba enfocada en otras contrataciones, por lo que no se dio su fichaje.

Los números de Duván Vergara

Duván Vergara ha participado en 10 partidos de los 11 que ha jugado el América de Cali en lo que va de la Liga Colombiana II-2024, además de uno en la Copa Colombia, sumando en total 894 minutos en cancha, en los que ha anotado 5 goles, uno de ellos de penal, siendo el jugador más influyente del equipo ‘rojo’.

