E so sí, en el segundo lugar aparece América de Cali, con un ataque valorado en 5.85 millones de euros. El club vallecaucano logra esta posición debido a sus más recientes movimientos en el mercado, donde incorporó a Rodrigo Holgado, Michael Barrios, Ever Valencia y Edwar López.

No deja de ser un aviso para los tres clubes más grandes de Colombia, que además siempre son favoritos al título. El equipo barranquillero, con la considerada mejor chequera del país, manda un duro mensaje a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali y logra armar un ataque valorado en, exactamente, 7.95 millones de euros.

Según datos y cifras de Transfermarkt, Junior de Barranquilla cuenta con el ataque más caro de Colombia en este 2024. El equipo ‘Tiburón’ volvió a romper el mercado de pases con la inscripción de Yimmi Chará y Marco Pérez, además del volante Víctor Cantillo. No es para menos que el club costeño haya salido al mercado en búsqueda de los mejores elementos, pues también tendrá actividades en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Sale a la luz el ataque más caro del fútbol colombiano en este 2024 y no deja de ser un aviso para América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios. Apenas comenzando las actividades del FPC y ad portas de iniciar los torneos internacionales, Transfermarkt publicó cuáles son los circuitos de ataque más valiosos del país, y como era de esperarse, el club con la mejor chequera es el que domina este listado.

