“No. Duván está saliendo de una operación, no está para este semestre”, dijo Fuad Char a El Heraldo.

En diálogo con El Heraldo de Barranquilla, Fuad Char, máximo accionista del equipo, hizo referencia a Duván Vergara y su posible fichaje con el Junior. El directivo prácticamente lo descartó por su alto salario y no es una prioridad para su nómina de futbolistas.

“No hay ninguna posibilidad, si regresamos a Colombia (que no está en planes hoy), sería primero al América de Cali”, dijo Kormac Valdebenito en Zona Libre de Humo a comienzos de junio.

Según Rodríguez, América de Cali no descarta a Duván Vergara y hará un intento para mirar alternativas y traerlo de vuelta, aunque no es una negociación fácil por su alto salario. Para que el futbolista firme en el FPC, se deberá hacer una inversión importante de dinero.

En las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez dio pequeños detalles sobre Duván Vergara y su futuro. Cabe recordar que Monterrey no lo ha tenido en cuenta y prefiere escuchar ofertas sobre el jugador. Los Rayados no cierran la puerta a otro préstamo. América de Cali parece el equipo perfilado para el volante ofensivo, institución donde ya fue bicampeón y uno de los jugadores más importantes de los últimos años.

