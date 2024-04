El jugador confesó que en su momento le ofrecieron la oportunidad de jugar en el rival de patio, pero no dudó y dijo que no.

Independiente Santa Fe y Millonarios son los equipos más representativos de Bogotá, la rivalidad entre estos dos equipos es muy marcada y más entre los jugadores más representativos de los dos equipos. Para nadie es un secreto que por ambos han pasado grandes jugadores que han compartido las dos camisetas, pero también futbolistas que no han querido jugar para el rival.

Esta semana se conoció el caso de uno de los mayores ídolos del cuadro santafereño que en su momento recibió la propuesta de jugar en Millonarios, pero que contundentemente respondió que no. Su historia la contó para ‘SiSePuedeCast’, podcast de Youtube.

El ídolo de Independiente Santa Fe que le dijo no a Millonarios

Léider Preciado es uno de los ídolos más queridos en Santa Fe y no de los jugadores que menos quieren los hinchas de Millonarios, sin embargo, el exdelantero contó que: “en 2002 me ofrecieron llegar a Millonarios. Pese a los rumores que no seguía en Santa Fe me llamó ‘Chiqui’ García para fichar con ellos, le dije que no y ni siquiera pensé la propuesta”.

Una de las deudas que tiene con el equipo es no haber ganado algún título; sin embargo, guarda con felicidad el ‘título’ individual que tiene ante Millonarios: “soy el máximo goleador en la historia de los clásicos, le marqué 15 goles a Millonarios en 20 partidos”.

Preciado se refirió al hecho que marcó su rivalidad con Millonarios: “es un partido que siempre guardaré en el corazón, no por el resultado, sino por el sentido de enterrar a mi hermano y posteriormente representar a Santa Fe. Porque es mi casa y los aficionados dieron esa fuerza, además, hay hinchas de Millonarios que me ven en la calle y me expresan su respeto”.

“Le hice una promesa a mi hermano de querer dedicarle un gol, celebré, miré para arriba y después agaché la cabeza y me quedé hablando con él, le dije ‘aquí está tu promesa’”, finalizó el ídolo.