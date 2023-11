Adrián Ramos se encuentra en la recta final de su carrera, pero aún parece tener mucho para dar a América de Cali. El delantero de 37 años ha concedido una entrevista en la previa del partido ante Millonarios por el cuadrangular final de la Liga BetPlay DIMAYOR II y ha confirmado cuál es su sueño con La Mechita.

América de Cali enfrenta a Millonarios este domingo 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la segunda jornada del cuadrangular final de la Liga BetPlay DIMAYOR II del Grupo B. Los visitantes han tenido un recibimiento increíble en la ciudad de Bogotá por parte de sus hinchas.

En la previa del encuentro, Adrián Ramos ha concedido una entrevista con el diario AS en la que habló de lo que ha sido la temporada en América de Cali y las expectativas que hay en este cierre de campeonato. El veterano dejó varias frases que ilusionaron a los fanáticos.

“La verdad no fue el inicio que queríamos, pero faltan cinco partidos donde el grupo sigue abierto, tenemos un gran partido ahora y esperamos ganarlo para seguir dando la pelea” fue el balance del delantero de 37 años sobre lo que ha sido el 2023 para América de Cali.

Con respecto al partido de este domingo, el jugador mostró su impresión por el recibimiento de los hinchas de La Mechita. “La verdad acá en Bogotá, como tienen ese himno: ‘América también es local’, el hincha siempre nos respalda, nos apoya y siempre recibo en lo personal ese cariño. Contento de poder estar de nuevo acá y de poder jugar. Ojalá que podamos brindarle una alegría a la hinchada americana”.

Quiere la Copa Libertadores

Los títulos no faltan en la carrera de Adrián Ramos. Con la camiseta de América consiguió el título del fútbol colombiano en la 2007-2008. Además, sumó 2 títulos de la Segunda División de Alemania con Hertha Berlín en las campañas 2010-2011 y 2012-2013. Con Borussia Dortmund consiguió una Supercopa de Alemania en la 2014-2015 y la Copa de Alemania en la 2016-2017.

Sin embargo, la Copa Libertadores con América de Cali es una deuda pendiente para el jugador. “Es mi sueño como hincha y como jugador ganar la Copa Libertadores con América de Cali, la verdad me vine por eso, no vine por otro motivo, como siempre vienes a luchar por tu sueño y quise venir a intentarlo sabiendo que no es fácil y que es muy difícil, que hoy en día estamos muy lejos, pero siempre hay la ilusión y la convicción de que las cosas puedan salir. Ojalá que podamos dar pasos seguros que nos estén acercando a eso“.

¿Piensa en el retiro?

A pesar de su edad, el futbolista aseguró que sigue jugando con la misma ilusión. “Son cosas que se van viviendo semestre tras semestre, siempre me voy midiendo de lo que voy haciendo cada semestre y cómo me siento, si en realidad estoy compitiendo de una forma en la que ayude al equipo y así mismo tomo decisiones”.

“La verdad no pierdo esa ilusión de ir a entrenar y de ir a hacer las cosas de la mejor manera y poder saltar al Pascual o a cada estadio para poder competir de la mejor manera y ganar por América y darle una alegría a esa hinchada que sabemos que disfruta cada partido como si fuera el último” añadió.