Atlético Bucaramanga consiguió el gran objetivo de poder salir campeón de la Liga Colombiana, después de vencer en la final a Independiente Santa Fe en Bogotá, es por esto que ahora sus hinchas, después del festejo, esperan que el equipo pueda ir por la defensa del título en el segundo semestre, por lo que se espera tener una nómina competitiva.

Han pasado horas desde que se concretó el título, pero desde ya la dirigencia y el entrenador Rafael Dudamel empiezan a conformar la plantilla que estará en el segundo semestre y que sería la base para afrontar la Copa Libertadores del 2025, torneo en el que se espera pueda tener una digna presentación, a pesar de no tener mucha experiencia en este torneo.

Definida la primera salida de Atlético Bucaramanga

En el plan de lo que será la nómina del campeón del fútbol colombiano para el segundo semestre del año 2024, de a poco se empezarán a conocer los nombres de los jugadores que no continuarán en el equipo, uno de ellos es el delantero Misael Martínez, jugador que perdió la pulseada con Daniel Mosquera en la titular, por lo que buscará nuevos caminos.

Según informó Felipe Sierra, Misael ya tiene todo acordado con Alianza de Valledupar, por lo que se convertirá en el primer jugador del Bucaramanga en salir después de haber salido campeón, se espera que Martínez se realice los exámenes médicos y sea presentado por el equipo del César, que sumaría a una importante incorporación.

Foto: X.

Bucaramanga irá por más

Uno de los grandes inconvenientes que tienen algunos equipos que salen campeones en Colombia, es que si no tienen el suficiente respaldo económico, los jugadores terminan saliendo por el interés de otros clubes, es por esto que desde la dirigencia del cuadro ‘Leopardo’ quieren evitar esto, así lo indicó el presidente de la institución, Jaime Elías Quintero.

“Un torneo internacional es algo diferente, obvio, hay que ir a buscar jugadores para representar bien al país. Rafael Dudamel me dijo, quiere ir a competir, no solo a participar… Si alguien se va, tiene que venir uno mejor. El que está acá es por voluntad y no que haya que retenerlo”, dijo Quintero en una entrevista para la emisora W Radio.