Wilmar Roldán fue el encargado de dirigir el partido entre Bolivia y Venezuela en el Estadio Municipal de El Alto. El árbitro colombiano, quien para muchos es el mejor en Colombia y uno de los más destacados en el país, estuvo envuelto en una polémica tras decretar un penal a favor del equipo local.

Si bien, no fue una jugada que haya influido en el resultado, sí dio de qué hablar en redes sociales, pues para muchos sí había sido falta, pero para otros también era una jugada de revisar porque no daba para pitar penal.

Polémico penal que pitó Wilmar Roldán en Bolivia vs. Venezuela

Bolivia hizo respetar su casa y goleó al equipo venezolano. El cuadro local abrió el marcador con un golazo de Ramiro Vaca sobre los 13 minutos. El jugador boliviano sacó un zapatazo de media distancia para anotar el que será el mejor gol de la jornada.

Sobre el final del primer tiempo se presentó la jugada polémica. En un tiro de esquina, Aramburu empujó a un rival y el juez colombiano no dudó en decretar penal. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

“Es falta penal claro!, pero Roldan esa misma falta en el área de Bolivia no la pita ni a balazos”. “Vaya penal que le acaba de regalar Roldán a Bolivia. Colombiano hijo de Grandísima puta”. “Wilmar Roldán está dirigiendo el peor partido de su vida, que vergüenza. Pita un penal cuando Bolivia debería estar jugando con 10”. “Roldán pito un penal a favor de Bolivia 2-0 El mismo árbitro que pitó en Copa América a Ecuador ante Venezuela Dicho esto Con Ecuador no se jode”, son algunos de los comentarios que se leen de los que interpretan que no hubo penal.

