“Rafael Dudamel siempre ha querido dirigir a Santa Fe. Estuvo muy cerca, pero no se dieron las cosas. Si le preguntas a Rafa va a decir que su sueño siempre ha sido dirigir la institución”, dijo Agustín Julio en Win Sports.

El próximo 15 de junio, ante su gente, el ‘León’ espera sumar su décima estrella con Hugo Rodallega y Daniel Torres al frente, que no tuvieron un buen partido en Bucaramanga. La oportunidad histórica. Los dirigidos por Pablo Peirano se mentalizan con una oportunidad para quedar en los libros de historia de Santa Fe.

