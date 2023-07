Mucha controversia se ha generado por el ida y vuelta entre el entrenador Hernán Darío Gómez y los jugadores Mario Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero, hecho que tiene muy molesta a la afición del Junior de Barranquilla, debido a que esto solamente terminado al equipo.

Sobre el tema se pronunció el exjugador Faustino Asprilla, quien ahora es panelista de televisión y opinó del hecho, allí le metió un tremendo regaño al que es uno de sus padres futbolísticos y gran amigo, Hernán Darío Gómez, al que le reclamó que entrara en el juego de Quintero y Viera.

“No sé por qué tienen que hablar de los que no están. Los que no están, no existen. ¿Por qué tiene que contestarle a los que no están? A Ancelotti le preguntaron por Mbappé y él dijo: siguiente pregunta. Él no juega en el Real Madrid. Ancelotti va a hablar de Mbappé cuando esté en el Real Madrid. ¡Aprendan!”, dijo el ‘Tino’.

Finalmente, Asprilla aseguró que Hernán Darío solamente le debe prestar atención a los futbolistas que están en el equipo y no al entorno: “¿Qué le van a contestar a ‘Juanfer’ y a Viera? ¡No le contesten a nadie!. Hablen de los jugadores que tienen ahí presentes en su club”.

Aquí el video con el regaño de Asprilla al ‘Bolillo’: