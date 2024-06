Atlético Bucaramanga se consagró campeón de la Liga Colombiana I-2024, teniendo como de sus principales particularidades, que varios de los jugadores que terminaron siendo figuras, habían salido en meses pasados de otros clubes por su flojo rendimiento, pero ahora mostraron un buen nivel y terminaron levantando el título.

Precisamente el haber potenciado a futbolistas que no habían salido de una buena manera de otros equipos, ha sido uno de los grandes logros que le han destacado al técnico Rafael Dudamel, uno de esos futbolistas que tuvo un fantástico campeonato, fue el mediocampista argentino, Fabián Sambueza, quien lideró al ‘Leopardo’ en el medio campo.

La denuncia de Fabián Sambueza

El volante y referente del Bucaramanga, Sambueza, habló después de la final de un llamativo suceso que se dio en medio de los festejos con la afición del ‘Leopardo’, en donde denunció que el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, le reclamó por celebrar con el equipo bumangués, esto por su paso en el ‘León’.

“El presidente de Santa Fe se enojó porque lo festejé con la gente de Bucaramanga, no tengo nada contra ellos”, contó Fabián, confesión que llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que el argentino nunca se mostró grosero con la afición santafereña, por lo menos así se apreció a lo largo de los dos duelos de la final.

Fabián Sambueza de Atlético Bucaramanga celebra ante Deportivo Pereira por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

Fabián Sambueza confesó que no es muy querido en Santa Fe

Sambueza tuvo varios pasos por el equipo ‘rojo’ de Bogotá, en el 2019, 2020 y el más reciente en el 2023, tiempo en el que tuvo algunas buenas presentaciones, pero no logró afianzar su nivel ni salir campeón, es por esto que recibió algunas críticas por parte de la hinchada, las mismas por la que el volante aseguró que no es muy querido.

“En Santa Fe intenté entregar lo mejor de mí, la gente no me quiere y no sé por qué, pero quiero pedirles disculpas a él, a la gente y nada agradecerle a toda la gente de Bucaramanga y que seamos felices”, expresó Fabián, tratando de calmar las aguas con el equipo y la dirigencia santafereña.