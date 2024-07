Apenas se está cerrando el telón de la primera fecha de la Liga Betplay 2024-2 y ya cayó el primer escándalo del fútbol colombiano. En el desarrollo de esta jornada, Independiente Santa Fe recibió la visita del Deportivo Pasto en el estadio El Campín. Durante ese juego, se presentó un conato de bronca entre los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. Aunque no pasó a mayores en la cancha, la denuncia vino en zona mixta y ya hay autoridades exigiendo un castigo ejemplar.

Aunque Santa Fe comenzó el semestre con una victoria por 2-1 ante Pasto, uno de sus jugadores se fue del estadio con los ánimos alterados. Lo que empezó con la ilusión de un nuevo torneo, terminó con Elvis Perlaza completamente fuera de casillas. No pudo terminar el partido, ya que su DT decidió retirarlo de la cancha para evitar una expulsión. El lateral se encaró feo con el entrenador del equipo rival y todo pudo acabar muy mal, si no hubiese sido por la intervención de sus compañeros.

Grave denuncia de racismo de Elvis Perlaza contra el DT del Deportivo Pasto

Fue en el segundo tiempo cuando las cosas se salieron de control. Elvis Perlaza estaba en el suelo reclamando una falta, cuando se acercó el DT del Pasto a gritarle varias cosas. Gustavo Florentín no dudó en agacharse, se dirigió al defensor de Santa Fe y solo eso bastó para desatar toda su ira. De inmediato, el jugador se le enfrentó y las cámaras lograron captarlo completamente fuera de sí. Aunque sus compañeros intentaban detenerlo, el lateral buscaba con desespero al entrenador para increparlo.

Luego de todo el revuelo, el juez le mostró la tarjeta amarilla a los dos. Minutos después, Elvis Perlaza se fue sustituido, para evitar la tarjeta roja. Tras el compromiso, la prensa buscó el testimonio del jugador y él contó todo lo que pasó en el terreno de juego. “Me dijo: ‘hijo de p&%$, párate. Neg… mar&%$'”.

Con evidente molestia y frustración, concluyó: “La verdad, eso sí me sacó de quicio. La pensé ahí, pero quería pegarle… Eso no se puede quedar en la cancha, ¿quién da el ejemplo acá? Siempre termina uno perjudicado. Toca aguantarse y seguir porque no hay de otra”.

(VIDEO) La denuncia de racismo tras el duelo Santa Fe vs. Pasto

¿Qué respondió el DT del Pasto por su fuerte cruce con Perlaza?

En rueda de prensa, Gustavo Florentín también fue cuestionado por lo que ocurrió con Elvis Perlaza y el DT del Pasto dejó una respuesta cortante. “Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, fue lo único que dijo al respecto. Por esa razón, el gremio Acolfutpro se pronunció al respecto y solicitó a la Dimayor que el entrenador sea castigado y sancionado severamente. Tildaron los hechos como racistas y rechazaron cualquier tipo de acto de esta índole contra los futbolistas profesionales.