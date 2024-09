Deportivo Cali sufrió una muy dolorosa goleada ante el Once Caldas por 4-1 por la fecha 10 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que deja al equipo vallecaucano muy lejos de la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, pero lo que más preocupa a sus hinchas, es que el equipo se encuentra muy comprometido en la tabla del descenso.

El cuadro ‘verdiblanco’ solamente ha ganado 2 partidos en nueve que ha disputado, por lo demás, empató uno y perdió lo seis restantes, mostrando un rendimiento futbolístico muy pobre a lo largo del torneo, razón por la que las críticas le están lloviendo con todo al entrenador Hernán Torres, del que piden su salida.

La revelación que hizo Hernán Torres

Después del final del partido que sentenció la goleada contra el Cali, el entrenador Hernán Torres habló ante los medios de comunicación, allí el técnico aseguró que ha tratado de darle la oportunidad a todos los jugadores, pero lastimosamente el rendimiento no es bueno, por lo que confesó, que a pesar del buen trabajo que se hace en los entrenos, no ha podido encontrar el equipo.

“Yo lo he entregado todo, he dado todo lo que sé, el grupo lo ha dado todo y trabaja muy bien en la semana, no he podido solidificar una línea defensiva que sea férrea, pero eso conlleva partidos, es la verdad, no he encontrado el equipo”, dijo Torres, en medio de la tristeza por el pobre nivel de su equipo y por la goleada.

Hernán Torres Oliveros, director técnico del Deportivo Cali. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos / Cont.

Hernán Torres no se dará por vencido

A pesar de la tristeza por el presente del Cali, el técnico Torres aseguró que no se dará por vencido y con trabajo, buscará revertir la situación que vive el equipo, el cual está obligado a ganar en sus próximos partidos, ya que de no hacerlo, no solamente quedaría eliminado del campeonato, sino que podría perder la categoría.

“Siempre y cuando se confíe más en el trabajo y en el plan se puede cambiar la situación… Ahora es trabajar, confiar y conseguir resultados, se espera que se mejore, si o si hay que hacerlo, el tiempo se acaba”, expresó el técnico tolimense, que llegó para el actual semestre al conjunto ‘verdiblanco’.

