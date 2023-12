Iago Falque podría regresar al FPC, sus declaraciones sorprendieron a todos los hinchas de la Liga Colombiana, en especial la del América de Cali, equipo por donde pasó el español, pero que no tuvo un final feliz. El español dejó huella en el cuadro ‘escarlata’, mientras jugó, logró enamorar a los aficionados, pero diferentes circunstancias hicieron que saliera del club.

Iago se lesionó de gravedad en un partido ante Atlético Nacional, poco a poco se fue recuperando para volver en un momento importante para el América, pero un atentado en contra de su conductor y su carro, lo hicieron regresar a su país. Ahora, meses después del hecho, se abrió la posibilidad para regresar a Colombia.

Iago Falque podría regresar al FPC

Según lo contó Mariano Olsen en su cuenta de Twitter, periodista de Win Sports, Iago Falque tiene varias propuestas en Europa, pero que no cierra las puertas al Fútbol Colombiano. “FALQUE NO DESCARTA VOLVER AL FPC Iago Falque me dice desde España: “Estoy negociando con un equipo de Portugal. Vamos a ver si se cierra”. ¿Y el FPC? “Estaría bien volver, podría ser una opción. Aunque de momento está más cerca la europea, no cierro la puerta de Colombia”, escribió el comunicador.

Si bien no mencionó el equipo, los hinchas de América de Cali se ilusionan con un posible regreso, pues sienten que pudo lograr más con el club, que nunca cumplió su ciclo y que podría reforzar al plantel en una posición importante.

Definido el futuro de Adrián Ramos en América de Cali

No es secreto que Adrián Ramos le inyecta al equipo algo diferente. Su presencia en el campo de juego hace que los rivales sean más cuidadosos, por lo que su importancia en el equipo es inmensa. Tulio lo sabe, por lo que tiene claro lo que pasará con Ramos en el América de Cali.

El máximo accionista del equipo había hablado de que Adrián cuenta con la licencia PRO para comenzar a dirigir en cualquier momento, por lo que podría ir pensando en iniciar su carrera como director técnico que, por ahora, sigue siendo jugador de la institución.

En la entrevista, Tulio aseguró que Adrián puede estar en el club el tiempo que él sienta que es necesario: “Adrián Ramos juega en América hasta cuando quiera, seguramente va a ser técnico en un futuro, ya tiene licencia pro”.

Nelson Deossa como posible refuerzo de América de Cali

“A ese Deossa hay que hablarlo, me gusta y ese creo que es hincha de América. Una vez hizo un gol para que América se metiera a los 8 y creo que dijo que era hincha de América”, dijo Tulio Gómez en diálogo con Carlos Arturo Arango.

