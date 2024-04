Las palabras del político colombiano hacen énfasis a la polémica que se vivió durante el partido Millonarios vs. Junior.

Básicamente, al árbitro Jorge Duarte se le salieron las cosas de las manos tras el gol, pues ya no podía revertir la jugada, ni mucho menos revisarla, lo que dejó una pésima imagen. Solamente, el juez central tenía miradas para enfrentar las fuertes palabras y duros reclamos del Junior, además del bochornoso momento en el que el ‘Tiburón’ intentó retirarse del partido.

Antes del gol, el asistente le insistió al árbitro Jorge Duarte que era falta, pero el juez central omitió la jugada y dio continuidad, hasta que terminó en gol. El volante de Junior, Didier Moreno, afirma que no quiso pitarla por “soberbia”.

Por otra parte, había más posteos en la red social X donde Rafael Pardo pudo hacer uso del teclado y señalar a Millonarios de ganar con “trampa”. Esta situación lo llenó de críticas y parece que no lo dejó bien parado en medio de su propia hinchada.

No era el escenario indicado para decirlo, pues en modo respuesta en la red social X, Rafael Pardo escribió en el posteo en el que Millonarios lamenta la muerte de ‘Pitirri’ Salazar, quien se desempeñaba como director deportivo del club y muchos de los buenos resultados en los últimos años, son gracias a sus buenas gestiones. Era la mano derecha del técnico Alberto Gamero.

Los jugadores del club barranquillero alzaron su voz de protesta e incluso amenazaron con no seguir jugando y hasta retirarse de la cancha. Junior se salió del partido mentalmente y solamente le alcanzó para descontar y dejar el 3-2 final, que lo coloca en una situación muy complicada en la tabla de posiciones.

Las palabras de Rafael Pardo hacen énfasis a la polémica que se vivió durante el partido de Millonarios vs. Junior de Barranquilla, por la fecha 17 de la Liga I-2024, en El Campín de Bogotá. Leonardo Castro abrió el marcador luego de que el árbitro diera continuidad tras la falta clara contra el lateral Edwin Herrera.

Palabras que no caben, pues acusa de tramposo a Millonarios, y tampoco era el espacio para escribir la frase, que por supuesto desató la ira de muchos hinchas del equipo azul e incluso varios de Santa Fe, que al ver lo observado, pidieron disculpas y dejaron claro que no todos los fanáticos del ‘León’ piensan igual.

Un mal momento y unas palabras fuera de contexto, así califican muchos lo escrito por el reconocido político colombiano Rafael Pardo, hincha de Santa Fe, quien no pudo aguantar y tuvo que utilizar el posteo que Millonarios le dedicó a ‘Pitirri’ Salazar para desahogar su furia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.