Son varios los futbolistas que brillan en el futbol colombiano y que terminan brillando en clubes del exterior, algunos de ellos terminan dejándole buenos réditos económicos a los clubes, pero otros salen sin dejarle ganancias a los equipos, ya sea porque la institución no quiere contar más con ellos o porque los jugadores no quieren renovar.

Uno de los futbolistas que salió en venta, pero por una cifra no muy importante, fue el volante Nicola Profeta, quien era una de las ‘joyas’ del Deportivo Cali, pero fue vendido por 360 mil dólares, algo más mil trescientos millones de pesos, valor que para muchos fue muy poco, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores de mayor prospecto a nivel sudamericano.

Profeta fue vendido al Santos de Brasil, después de tener una gran participación con la Selección de Venezuela Sub-17, siendo el capitán y uno de los jugadores más destacados, lo que hizo que el cuadro brasileño se fijara en él y decidiera adquirir sus derechos deportivos al conjunto ‘verdiblanco’.

Santos blindó a Nicola Profeta

Pues en Santos tienen mucha confianza en el jugador que nació en Venezuela, pero se crio en Colombia, tanto que tomaron la decisión de blindarlo y ponerle una cláusula de 70 millones de Euros, en el caso de que algún equipo quiera llegar y ficharlo, con un contrato de 5 años, cifra muy importante y dejándolo como uno de los futbolistas más costosos de Sudamérica.

Cabe recordar que en la venta de Profeta, el Deportivo Cali se guardó el 10% de los derechos deportivos del mediocampista, por si en el futuro se llega a dar una salida hacia algún otro equipo. Además, el jugador que generó controversia en su momento, por haber elegido a la Selección de Venezuela y no la de Colombia, aún no podrá debutar con Santos, debido a que el club brasileño debe cumplir con una sanción de la FIFA, que no le deja inscribir futbolistas.

La acusación de Nicola Profeta a Jaime de la Pava

En una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, Profeta reveló que su deseo de salir del Deportivo Cali, se dio por supuestos maltratos por parte del entrenador Jaime de la Pava: “Aparte de la poca oportunidad de jugar, hubo otros factores que aceleraron mi salida del Deportivo Cali, entre ellos la falta de comunicación, algo con el profe De La Pava. Varios jugadores tuvimos muchos problemas con De la Pava. Villarreal y yo nos fuimos a Santos por el maltrato de él, nosotros queríamos seguir en el Cali”, indicó inicialmente.

Y después agregó: “Con el problema que tuve con la dirigencia y con el profe Jaime, las chances de jugar eran muy pocas y la oportunidad de ir a Santos llegó en buen momento, era lo mejor, salir. Alejandro Rodríguez, Juan Castilla y Juan José Córdoba casi se van por la misma razón. Córdoba el año pasado estuvo 6 partidos sin ser convocado, creo que era directriz del profe De La Pava”.